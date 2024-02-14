Şehit asker toprağa verildi

Hakkari- Şırnak Otoyolu'ndaki araç kazasında şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel (23), memleketi Hatay'ın Hassa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari- Şırnak Otoyolu'nda personel ve malzeme sevki sırasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, dün kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kel'in Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Fatma Kel'e verdi. Türk bayrakları asılan şehidin babaevine, yakınları ve komşuları taziye için akın etti.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Arpalıuşağı Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi, Vali Mustafa Masatlı, kent protokolü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin güçlükle ayakta durabilen babası Mehmet Kel'i, Vali Masatlı sarılarak teselli etti. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.