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Düden Şelalesi'nde kirlilik azalıyor

Antalya'da, dün etkili olan sağanak sonrası taşan sulama kanalları ve derelerden gelen çamurla rengi kahverengiye dönen Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün nispeten azaldı.

Düden Şelalesi'nde kirlilik azalıyor mask
Düden Şelalesi'nde kirlilik azalıyor
Düden Şelalesi'nde kirlilik azalıyor
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Meteoroloji'nin 'turuncu kod'la uyardığı Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. 2 bin 500 ev ve iş yerinde su baskını ihbarı yapılan kentte, etkisi hafifleyen yağış sürüyor. Özellikle Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yaşanan su baskınları sonrası sulama kanallarındaki su seviyesi arttı. Çamura dönen su, Düden Şelalesi'nin 9 koluna doldu. Dünkü yağışlarla debisi artan su, Lara bölgesinde falezlerden dökülen Düden Şelalesi'ni çamura buladı.

Düden Şelalesi'nin kirliliği, bugün nispeten azaldı. Şelale kahverengiden arındı ancak halen kirli akıyor. Debisi arttığı için daha gür çağlayan şelalenin görüntüsü turistlerin de ilgisini çekti. Turistler, fotoğraf ve video çekimi yaptı.

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14 Şub 2024 - 15:13 DHA Antalya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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