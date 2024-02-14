Saldıray Berk, hayatını kaybetti

Eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da bir süredir hastanede tedavi gören eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Berk'in cenazesi, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Saldıray Berk, Ergenekon davası kapsamında Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.