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Saldıray Berk, hayatını kaybetti

Eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk (76), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da bir süredir hastanede tedavi gören eski 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Berk'in cenazesi, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Saldıray Berk, Ergenekon davası kapsamında Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

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14 Şub 2024 - 14:59 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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