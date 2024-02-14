Siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne mi karıştı?

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madenciliğe ait altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması olayının ardından, siyanürlü toprağın Karabudak Çayı üzerinden Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasına ilişkin bir dizi açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddianın doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kimyasal maddenin ayrı bir yerde tutulduğunu ve yaşanan toprak kaymasının bu maddenin kaynaklı olmadığını ifade etti. Yıldırım, olayın sebep ve sonuçlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

İliç ilçesindeki Çöpler Maden ocağında dün saat 14.30 sularında meydana gelen toprak kayması sonucunda ilk belirlemelere göre 9 işçi heyelan altında kaldı. Bölgeye 9 ildeki AFAD ekipleri sevk edilerek yaklaşık 827 kişi ile birlikte aralıksız çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada, toprak kaymasının ardından nehrin herhangi bir malzeme ile temasının olmadığı belirtildi ve "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki Çöpler Maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Alan, aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz" dedi.

Yıldırım, siyanür iddialarına ilişkin ise "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor" ifadelerini kullandı.

Toprak kayması sonucu Fırat Nehri'ne malzeme ulaşmaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan tüm önlemler açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeye yer verildi;

"Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

Bakanlıklardan ve devletin birçok kurumundan eş zamanlı olarak yapılan siyanür açıklamasının ardından haber merkezinin edindiği bilgilere göre Anagold Madenciliğe ait olan Çöpler Maden Ocağı ile Fırat Nehri arasındaki mesafe yaklaşık 2 buçuk kilometre iken siyanür havuzu ile İliç ilçe merkezi arasındaki uzaklık yaklaşık 3 kilometre.

Siyanür nedir?



Siyanür, bir karbon ve ona üçlü bağ ile bağlanmış bir azot içeren C≡N grubuna sahip kimyasal bileşiklere verilen addır.

Bu grup aynı zamanda siyano grubu olarak da bilinir. Organik ve inorganik çeşitleri bulunan siyanürler özellikle endüstride kullanılmaları için üretilmektedir.

İnorganik siyanüre örnek olarak çok zehirli potasyum siyanür, organik siyanüre örnek olarak da düşük toksisiteli asetonitril (metil siyanür) verilebilir. Her siyanür yüksek oranda zehirli değildir.

Siyanür ne için kullanılır?

Günümüzde çeşitli siyanür çeşitleri farklı endüstri kollarında kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi kimyasal üretim endüstrisidir. Bunu naylon, poliamit, akrilik ve plastik üretim sanayileri takip eder. Madencilikte de altın ve gümüş liç proseslerinde kullanılmaktadır.

ANAGOLD MADENCİLİK ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI