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Bolu Dağı'nda sis

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nda sis mask
Bolu Dağı'nda sis
Bolu Dağı'nda sis
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, yol güzergahında önlemlerini artırdı.

# bolu dağı, sis, hava durumu

14 Şub 2024 - 14:04 DHA Bolu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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