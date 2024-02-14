İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda dün Menderes ilçesinde eve operasyon gerçekleştirdi. Aramada 11,5 kilo kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.