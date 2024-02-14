Antalya'da sağanak uyarısı

Antalya'da önceki gece başlayan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketi üzerine kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Vali Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve AFAD yetkilileri ile AFAD İl Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi. Bölgenin çok yoğun yağış aldığına dikkati çeken Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Özellikle Kepez ilçesinde 24 saatte metrekareye 372 kilogram yağış düştü. Muratpaşa ilçemizde 277 kilogram metrekareye yağış düştü. Döşemealtı ilçemiz de 69 kilogramlık yağış aldı. Yağışlar bugün 18.00'e kadar yine yoğun devam edecek. Sonra azalarak, yarın saat 12.00'ye kadar yağışların kısmi devam edeceğini Meteoroloji'den görmüş olduğumuz raporlar doğrultusunda biliyoruz. Bugün itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgedeki turuncu uyarısını da kaldırmış durumda. Bölge şu anda yeşil konumda" dedi.

2 BİN 493 SU BASKINI OLAYI YAŞANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlardan gelen toplam ihbar sayısının 5 bin civarında olduğunu açıklayan Karaloğlu, "Bunun 2 bin 493'ü su basmasıyla ilgili. Hem konutların, hem iş yerlerinin, hem kamu binalarının su baskınıyla ilgili ihbar sayısı. Bunların büyük kısmına müdahale edildi. Şu anda 426 noktada çalışmalar devam ediyor. İnşallah gün içerisinde kalan 426 noktadaki su tahliye çalışmalarımızı da tamamlarız diye temenni ediyoruz. Maalesef Halil Yıldız isimli vatandaşımız Gıyaseddin Keyhüsrev Kavşağı'nda aracıyla su ve balçığa girdikten sonra orada hayatını kaybetti. Rabb'im tekrar rahmet etsin. Üç vatandaşımızın da su baskını dolayısıyla hafif yaralandığıyla ilgili sağlık birimlerimizin bilgisi var" diye konuştu.

1200 DEKAR TARIM ALANI ZARAR GÖRDÜ

Tarımsal alanda 211 çiftçinin 1200 dekarda, özellikle Aksu bölgesinde sera zararı yaşandığını açıklayan Karaloğlu, "Bölgede şu anda su olduğu için tarımsal alanlardaki zarar tespit çalışmalarına başlayamadık. Suların çekilmesini bekliyoruz. Yine 14 küçükbaş hayvanın telef olduğuyla ilgili raporumuz var. Dün Kepez Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde ciddi su baskını vardı. Hızlı bir şekilde Kepez Devlet Hastanesi'ndeki sorunlar giderildi. Şu anda tam teşekküllü olarak vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor. Kamu binalarından öğrenci yurtları, okul binalarımız, diğer semt polikliniği gibi alanlarda da sorunlarımız var. Oradaki çalışmalar da devam ediyor. Bugün kamu binalarında, özellikle okullarda, okulların bahçelerinde ve bodrumlarındaki su birikintileriyle ilgili tahliyelerimiz devam edecek" dedi.

OKULLAR DEVAM EDECEK

Dün ve bugün tatil edilen Muratpaşa Kepez, Döşemealtı, Konyaaltı ve Aksu'da okullardaki sorunların giderilip, yarın eğitime devam edileceğini duyuran Karaloğlu, "Dün yaşanan yoğun yağış dolayısıyla 989 vatandaşımızı da çeşitli bölgelerden tahliye etmiştik. Şu anda şehir içerisinde trafikte bir sorun olmamakla beraber Çallı ve Demokrasi Kavşağı'nda battı-çıktı kısmındaki su tahliyesi, temizlik çalışmaları devam ediyor. Günün sonunda iki kavşağın su tahliyelerini tamamlayarak trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çallı Kavşağı'ndaki su birikintisi dolayısıyla Kepez-Üniversite tramvay hattı da şu anda çalışmıyor. Gün içerisinde oradaki su tahliyesinden sonra inşallah kentin tramvay hattını da Büyükşehir Belediyemiz tekrar hizmete alır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

HASAR TESPİT EKİPLERİ SAHADA

Ev, iş yeri, su baskınları nedeniyle oluşan vatandaşların zararına yönelik Afet Zarar Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına dün başladığını anlatan Karaloğlu, bugün 360 kişilik ekiple sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 50 kişilik afet tespit komisyonunun da sahada olduğunu belirten Karaloğlu, "Dün bir binanın zemininde çökme meydana gelmesi dolayısıyla 1 apartman boşaltıldı. Orada yaşayan 26 vatandaşımız da geçici barınma merkezlerine tahliye edildi. Bugün o binayla ilgili arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını tamamlayacak. Binanın yapısal sorunu var mı yok mu? Şu anda kentte bir enerji sorunu yok, kısmi aboneliklerle ilgili olabilir ama genel olarak mahallelerde enerji, haberleşme sorunumuz yok. Kentin genelinde ulaşım sorunu da şu anda şu saat itibarıyla yok. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya 20 milyonluk ve acil yardım ödeneğini Antalya'ya göndermişti. Bugünkü Zarar Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında ihtiyaç olan ödenek inşallah Antalya Valiliğimize gönderilecek. Ve vatandaşımızı kısmen de olsa rahatlatmış olacağız" dedi.

1 AYLIK YAĞIŞIN 3 KATI 1 GÜNDE YAĞDI

Diğer yandan Meteoroloji'nin raporlarına göre, dün saat 23.30 itibarıyla metrekareye Kepez'de 372,2 kilogram, Muratpaşa'da 277 kilogram, Döşemealtı'nda 69,04 kilogram yağış düştü. 1 ayda yağması beklenen yağışın 3 katı 1 günde yağdı. Yağışların bu gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Antalya'nın Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 4 bin 156 ihbar geldi. UMKE timleri tarafından 112 ambulanslarının ulaşamadığı 9 vakaya müdahale edildi, 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin tedavisi devam ediyor. Aşırı yağışlar sonucu Kepez, Muratpaşa ve özellikle Aksu'da 211 üreticinin 1200 dekar örtü altı tarım alanında zarar oluştu, 14 küçükbaş yaşamını yitirdi.

KAMU TESİSLERİNDE MEYDANA GELEN HASARLAR

Kepez Devlet Hastanesi'nde, dün sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle yaşanan olumsuzluklar hızlıca giderilip kesintisiz hizmete devam edildi. Şehzade Korkut, Elmalılı Hamdi Yazır ve Muratpaşa yurtlarının bodrum katlarında biriken sular tahliye edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne ait Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın bodrum katındaki suyun tahliyesi devam ediyor. Kepez ilçesinde 109 okulun 24'ünün bahçesine su doldu. 27 okulun elektrik sistemlerinde arızalar meydana geldi. 22 okulun çatısı su akıttı, 24 okulun bodrum katını, 9 okulun spor salonunu ve 3 okul pansiyonunu su bastı. Muratpaşa ilçesinde 7 okulun bodrum katlarında su baskınları oldu ve bahçeleri suyla doldu. Olay bölgesinde Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, İzmir, Denizli, Konya, Isparta, Ankara, Düzce, Eskişehir, Mersin illerinden gelen destek ekipleriyle 2 bin 544 personel, 432 araç, 356 motopomp ve 7 bot görev yapıyor. Afet Zarar Tespit Grubu'na 4 bin 109 başvuru yapılırken, 140 konuta ait zarar tespiti belirlendi. Bugün 360 kişiden oluşan zarar tespit ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde riskli görülen 1 binanın tedbiren tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilen ve barınma talebi olan 26 vatandaşa geçici barınma imkanı sağlandı. Bugün diğer hasar ihbarlarına yönelik saha çalışmaları sürdürülecek.

MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARDI

Diğer yandan Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanaktan, sokak hayvanları da etkilendi. Sağanak nedeniyle çok sayıda kedi ve köpek yaşamını yitirdi. Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katını basan su nedeniyle duvarın üzerinde mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için binada oturanlar seferber oldu. AFAD gönüllüsü Gülcan Demirbilek, belini geçen suyun içine girerek, kediyi bulunduğu yerden alıp, kurtardı. Boyuna kadar gelen suya giren Demirbilek, "Rabb'im sen yardım et" diyerek kediyi mahsur kaldığı yerden aldı.

Antalya Valiliği, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlamayı ise kaldırdı.