Diyarbakır’da 811 kilo esrar bulundu

Diyarbakır’da jandarmanın düzenlediği operasyonda 611 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesi Yorulmaz Mahallesi kırsalında bir adrese operasyona düzenlendi. Adreste yapılan aramada 611 kilo esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.