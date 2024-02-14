Dizi ekibi, ilk bölümü birlikte izledi

Kanal D’nin yeni dizisi Senden Önce, ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayeyi içerisinde barındıran dizi, daha ilk bölümünde ters köşe yaparak izleyenleri ekrana kilitledi. Dizide Merve ile Sahra arasındaki sır perdesi aralanırken, Hakan’ın iki kadın tarafından nasıl bir tuzağa çekildiğine dair ipuçları verildi.

D Media imzalı dizi Senden Önce yayın hayatına ‘merhaba’ dedi. Dizinin oyuncu kadrosu, set ekibi ve Kanal D yöneticileri ilk bölümü Pera Palace Hotel’de izledi. Etkinlikte Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, başrol oyuncuları Alp Navruz, Sinem Ünsal, Nilperi Şahinkaya ile usta oyuncu Altan Erkekli’nin de aralarında olduğu dizinin tüm oyuncu kadrosu hazır bulundu.

KANAL D 30 YAŞINDA

Senden Önce’nin oyuncu kadrosu ile gazetecilerin sorularını cevaplayan Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, “Bu yıl, Kanal D’nin 30’uncu kuruluş yıl dönümü. Bu 30 yılda Kanal D, ‘Türkiye’nin hafızası’ oldu. On binlerce insanın hayatına dokundu” dedi.

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’nin yakaladığı ivmeyi, yayına girmeye hazırlanan yeni projeler ile sürdüreceklerine dikkat çeken Murat Yancı, “Kanal D olarak; 2024’e İnci Taneleri ile çok hızlı bir giriş yaptık. Şimdi ise Senden Önce zamanı. Bu proje de bizim için çok ayrı, çok farklı bir proje; çünkü D Media imzalı. Senaryosu çok güçlü. Her bölümde yeni bir sır açığa çıkıyor. İnanıyorum ki izleyicilerimiz Senden Önce’nin müptelası olacak” diye konuştu.

“2024, KANAL D YAPIMLARININ YILI OLACAK”

Kanal D’nin sürprizlerinin bitmediğinin anlatan Yancı, “Önümüzdeki günlerde, ‘Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu’ izleyicimiz ile buluşacak. Ayrıca yıl içerisinde iki yeni büyük yapım daha seyirci karşısına çıkacak. Onların da ses getireceğine inanıyoruz. 2024, Kanal D yapımlarının yılı olacak. Bizi izleyen ve destekleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Senden Önce’nin hikayesini çok dişi olarak nitelendiren başrol oyuncusu Alp Navruz ise “Hikayemiz çok dişi. Her yeni bölümde farklı bir konuyu merak edeceğiz. Hakan, geleneksel olarak Türk toplumuna çok yakın bir karakter. Her kadının hayalindeki erkeklerden biri diyebilirim. Aslında güçlü bir karakter ama gücünün sarsıldığı yanlarını da göreceğiz” dedi.

Dizideki her karakterin çok gerçek olduğuna değinen Sinem Ünsal da “Her karakterimiz o kadar gerçek ki; hem zaafları, hem tutkuları hem de güçlü yanları var. Benim karakterim Merve, delicesine aşık oluyor ve zaafına yenik düşüyor. Bunu hayatında ilk defa yaşıyor ve nasıl davranacağını da bilmiyor. Bütün çatışmamız bununla birlikte başlıyor” diye konuştu.

‘Sahra’ gibi karakterlerin kendisine çok ilgi çekici geldiğine değinen Nilperi Şahinkaya ise “Sahra sözünde duran, narsist, kimseyi sevmeyen ama bir kişiyi çok seven bir kadın. O kişiyi de kaybetmek üzere olduğu için büyük bir savaş açıyor” ifadelerini kullandı.

Senden Önce’nin hikayesinde birçok duyguyu barındırdığına değinen usta oyuncu Altan Erkekli de “Bu dizide sevgi, kıskançlık, ihtiras ve emek var. Bu ekip çok güzel bir iş başardı” dedi.

“HAYAL KURMADIM, YUVA KURDUM...”

Dizi Hakan’ın eşi Merve’ye “Ben hayal kurmadım Merve, ben bize yuva kurdum” sözleri ile başladı. Evliliklerinde bir süredir sorun yaşayan çift, Merve’nin eşi Hakan’ın sorularını ısrarla cevapsız bırakması izleyicinin kafasında soru işareti bıraktı. Hakan’ın tüm bu yaşanan sorunlardan sonra iş seyahatine gitmesi ve Sahra ile tanışması hikayenin akışını bir anda değiştirdi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Ters köşe bir hikayeyi izleyici ile buluşturan Senden Önce’nin birinci bölümüne final sahnesi damga vurdu. Bölüm boyunca eşi Merve ve otelde tanıştığı Sahra arasında kalan Hakan’ın ne yapacağı merak konusu olurken; birinci bölüm finalinde ekrana gelen sauna sahnesi herkesi şoke etti.

Sahra ve Merve, kaldıkları otelin saunasında karşı karşıya geldi. Aynı adama aşık olan iki kadının yüz yüze geldikleri sahnede izleyici büyük bir hesaplaşma yaşanacağını ön gördü. Ancak ikili arasında başlayan diyalog bir anda bambaşka bir şeye dönüştü. Sahra’nın Merve’ye, “Kızım sen ne halt etmeye geldin buraya, her şeyi planladık, tek tek konuştuk, bu şekilde anlaşmamıştık” demesi herkesi şoke etti.

“Biz birbirimize bir söz verdik. Bırakmayacağız dedik. Şimdi eşyalarını topluyorsun ve buradan çekip gidiyoruz. Çünkü Hakan’ın diğerlerinden hiçbir farkı yok” dediği anlar iki kadın arasındaki sır perdesini araladı.

GÜÇLÜ KADRO

Senden Önce’nin başrollerini Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya paylaşıyor. İddialı dizinin oyuncu kadrosunda ise Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar, Nalan Kuruçim, Işıl Dayıoğlu, Lidya Atlik, Taha Ünal, Berra Aydınlı, Elif Baysal ve Ahmet Fuat Onan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği, senaryosunu Başak Angigün kaleme aldığı Senden Önce’nin yönetmen koltuğunda ise Feride Kaytan oturuyor.