EMEKLİ MECLİSLERİ SENDİKASI’NDAN SEÇİM VAATLERİNE TEPKİ

Emekli Meclisleri Sendikası Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, belirli seçim vaatlerine tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ülke 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken, siyasilerden ve belediye başkan adaylarından ilginç açıklamalar ve vaatler dinliyoruz. Örneğin tarafsızlık yemini ederek göreve başlamış olan AKP’li Cumhurbaşkanı, Hataylılara hitap ederken “Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı. Şu anda Hatay’daki mevcut yerel yönetim, maalesef şu deprem olayından sonra ‘bad-el harab-ül Basra’ oldu.” Açıklaması ile “oy vermeyene hizmet de yok” babında halka gözdağı vermekten çekinmemiştir.

Daha ilginç vaatler ise emeklilerin desteğini almak isteyen iktidar blokunun Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarından geldi. AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ihtiyacı olan emeklilere aylık 5.000 TL ödeme yapacağını söylerken; AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise 2.500 TL ödeme vaadinde bulundu.

İktidar blokunun bu her iki adayının açıklamaları aslında AKP iktidarının emeklileri sadakaya muhtaç duruma düşürdüğünün de itirafıdır ancak bu her iki adayın “sadaka vaadini” reddediyoruz. Çünkü;

1-İktidar Bloku adaylarının sadece Ankara ve İstanbul’daki emeklilere “sadaka” vaadinde bulunmaları, geriye kalan 79 ilde yaşayan emeklilere haksızlıktır ve böylesi bir uygulama Anayasanın 10.maddesinde ifade edilen “Eşitlik İlkesine” de aykırıdır.



2-AKP iktidarı, 22 yıllık hükümranlıkları döneminde emekliyi sadakaya muhtaç hale getirmiştir. Emeklilerin de örgütlenerek buna bir cevap ve ders vermesini bekliyoruz.

3-Madem ki iktidar blokunun bu iki adayı emeklilerin içler acısı durumunu görüyor ve bunun düzeltilmesini istiyorsa yapacakları tek şey, zaten iktidarda olan partilerine baskı yapıp onları ikna ederek; kısa sürede emekli maaşlarının yoksulluk sınırına yükseltilmesi ve uzun vadede de MİLLİ GELİRİN TÜM YURTTAŞLAR VE EMEKLİLER ARASINDA ADİL VE EŞİT DAĞITIMINI SAVUNUP SAĞLAMAK olmalıdır.

Biz emekliler,

*Sadaka değil, yıllarca çalışıp ödediğimiz primlerin karşılığı olan insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmemize yetecek bir emekli maaşı istiyoruz.

*SSK, BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIĞI birleştirilerek tek Sosyal Güvenlik Kurumuna dönüştürülmeli ve böylece işçi, memur ve esnaf emeklisi ayrımına da son verilmelidir.

*Sosyal Güvenlik Kurumu, gerçek sahiplerine yani emekliler, işçiler ve esnafa devredilmelidir. Böylece toplanan primler ve işsizlik sigortası paraları daha rasyonel kullanılıp değerlendirilecek ve gerçek hak sahiplerinin kullanımına sunulacaktır.

Emekli meclisleri Sendikası olarak bu taleplerimizin takipçisi olacağız. Tüm emekli dostlarımızı da bu yolda birlikte yürümeye davet ediyoruz. Mutlaka Başaracağız..!

EMEKLİ MECLİSLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ”