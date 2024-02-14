Kayıp işçilerin isimleri neden açıklanmıyor?

İSİMLERİ NEDEN AÇIKLANMIYOR

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde 1500 işçinin çalıştığı, maden ocağının bir süre önce kapatıldığı yeni faaliyeti geçtiği belirtiliyor. Yabancı bir firma olan Anagold Madencilik Şirketi’nin toprak kaymasının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen bir açıklama yapmadığı, ayrıca kaç işçinin çalıştığı ve toprak altında kalan işçilerin adının neden açıklanmadığı da merak konusu oldu.

827 PERSONELLE ARAMA YAPILIYOR

Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor. Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.