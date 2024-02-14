14 Şub 2024 - 11:08 - Gündem

Emine Erdoğan, Achim Steiner ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile bir görüşme gerçekleştirdi.