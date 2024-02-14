Adana'da operasyon; 1 tutuklama

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda 1 uzun namlulu piyade tüfeği ile 3 ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde iki farklı adreste ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu piyade tüfeği, bu silahlara ait 2 şarjör, 71 mermi, 3 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 25 tabanca mermisi ile 1 çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kadir K., Mehmet Reşit K. ile Doğan D., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.