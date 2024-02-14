Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araç aramasında 27 bin 967 sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.