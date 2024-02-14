Türkiye'den Gazzeye sağlık yardımı

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan askeri uçak, içinde 12 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu bir ekip ile birlikte Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'ın El-Ariş kentindeki havalimanına ulaştı.

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 1,5 ton sağlık malzemesi yüklenen Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A-400 M tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 12 sağlık çalışanıyla saat 07.00'de El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından havalimanına ulaşan uçaktan yardım malzemeleri indirildi.

İnsani yardımın ulaştırılmasının ardından Gazzeli hasta ve çocuklar, sağlık çalışanları refakatinde uçakla Ankara'ya nakledilecek.