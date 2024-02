Yılın ilk leyleği Aydın'a geldi

2024'ün ilk leyleği, Aydın'ın Söke ilçesine geldi. Leyleklerin varlığına dikkat çekmek isteyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), ilk leyleği gören Hatice Avcı'ya bir çuval un hediye etti.

Aydın'a 2024 yılının ilk leyleği, her yıl olduğu gibi bu yılda Söke ilçesinin etrafı azmaklarla çevrili ova bölgelerinden Gölbent Mahallesi'ne geldi. Söke'ye geçen yıl 25 Ocak'ta gelen leylek, bu yıl şubat ayında göçtü. EKODOSD'in her yıl leyleklere dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla sürdürdüğü 'Leyleği ilk görene 1 çuval un' kampanyası kapsamında leyleği gören kişi olan Hatice Avcı, bir çuval un kazandı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Her yıl Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda bu kampanyayı düzenliyoruz. Belirlediğimiz pilot köylerde, yuvaya ilk gelen leyleği görüp, belgeleyen yöre insanları, üyelerimiz tarafından bir çuval unla ödüllendiriliyor. Bu yıl yuvaya gelen ilk leyleği Hatice Avcı görerek, Gölbent muhtarı Ahmet Yemiş'e bildirmiş. Muhtarın bildirimiyle, üyemiz Can Çakmakoğlu tarafından alınan un çuvalını Gölbent'te yaşayan Hatice Avcı'ya teslim ettik" dedi.

'BU YIL YAPACAĞIMIZ SAYIMLARLA BİR KIYASLAMA YAPABİLECEĞİZ'

Kampanya ile amaçlarının ekosistem içinde önemli işlevi bulunan leyleklerle ilgili kırsalda farkındalık yaratmak ve kuşlar ile sulak alanların korunmasının sağlamak olduğunu anlatan Sürücü, "Sulak alanların korunmasının sağlanması, leylek ve diğer kuşların ve sucul canlıların korunmasını sağlayacaktır. Özellikle tarımın yaygın bir şekilde yapıldığı bölgemizde, leyleklerin tarım zararlılarını azaltması bakımından çok yararları bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz kampanya leylek köylerinde ayrı bir heyecan yaratıyor ve leyleklere olan ilgiyi oldukça artırıyor. 2023 yılında Aydın bölgesindeki köylerde 868 adet leylek saymıştık. Bu yıl yapacağımız sayımlarla bir kıyaslama yapabileceğiz. Yeni gelen leylek sahiplendiği yuvanın tamiratlarını yapıyor, bir yandan beslenmesini sağlıyor, eşi de geldikten sonra üremelerini gerçekleştirerek, yumurtadan çıkacak yavrularını büyütüp, tekrar Afrika'nın hayalini kuruyor" diye konuştu.