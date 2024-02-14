Eğilmez "Geriye gidiyoruz"

Erzincan'ın İliç ilçesinde gerçekleşen maden faciası konusunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan iktisatçı Mahfi Eğilmez'in ifadeleri şöyle: " Her gün yanlış politikaların, denetimsizliğin, açgözlülüğün, rant kollamanın, hukuksuzluğun ve bilimden ayrılmanın yarattığı facialara yenilerini ekleyerek biraz daha geriye gidiyoruz". diye söyledi.
https://x.com/mahfiegilmez/status/1757499040495751373?t=GI08_W1Y2o76LiNbSU8nJw&s=08
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.