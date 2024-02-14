14 Şub 2024 - 10:14- Gündem

Eğilmez "Geriye gidiyoruz"

Erzincan'ın İliç ilçesinde gerçekleşen, maden faciası konusunda sosyal medya hesabından paylaşım yapan iktisatçı Mahfi Eğilmez'in ifadeleri şöyle: "Her gün yanlış politikaların, denetimsizliğin, açgözlülüğün, rant kollamanın, hukuksuzluğun ve bilimden ayrılmanın yarattığı facialara yenilerini ekleyerek biraz daha geriye gidiyoruz." diye konuştu.