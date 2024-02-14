Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde mesane sorunu nedeniyle tedavi gören ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, taburcu oldu. Doktorların önerisi üzerine, Austin'in bu hafta boyunca evden görev yapacağı belirtildi.
Pentagon’dan dün gece yapılan açıklamada, “ Sağlık personeliyle yapılan görüşmenin ardından Bakan Austin saat 15.30 sularında Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu edildi. Doktorlarının tavsiyesi üzerine Bakan Austin, bu hafta içinde Pentagon'daki görevine dönmeden önce bir süre iyileşecek ve görevlerini evinden yürütecek. Görevlerini yerine getirmek için gerekli olan sınıflandırılmamış ve sınıflandırılmış iletişim sistemlerine tam erişime sahiptir” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.