İliç'te izni Murat Kurum vermiş!

Erzincan İliç'te gerçekleşen maden kazasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Miiletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı X'te paylaşımlarda bulundu.
Yavuzyılmaz görseli şu sözlerle paylaştı;
"Erzincan İliç’teki felaketin yaşandığı Anagold şirketine ait altın madeni sahasının; İkinci kapasite artışı için dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ÇED Olumlu Kararı verdiğini tespit ettik"
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.