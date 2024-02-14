İliç'te kayıp işçiler kim?

Erzincan İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçiden haber alınamıyor. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre 827 kişilik bir ekiple arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaybolan işçilerin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

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