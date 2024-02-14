14 Şub 2024 - 09:28- Gündem G:

Bursa'da iki otomobil çarpıştı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil çarpıştı mask
Bursa'da iki otomobil çarpıştı
Bursa'da iki otomobil çarpıştı
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden ilçe merkezine giden S.U. idaresindeki 16 ACH 387 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Y.V. yönetimindeki 26 DB 020 plakalı otomobil ile çarpıştı. Savrulan 16 ACH 387 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarparak durdu. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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14 Şub 2024 - 09:28 DHA Bursa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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