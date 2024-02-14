Mühendisler ihmal var diyor!

TMMOB Erzincan İliç'te gerçekleşen maden faciasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamasında ise şöyle belirtti;

"YİNE İLİÇ, YİNE İHMAL, YİNE FACİA



Erzincan ili İliç İlçesinde faaliyet gösteren yerli ortaklı Kanada firmasının işlettiği altın madeninde 14:30 sularında, liç prosesi maksadıyla oluşturulmuş olan yığında kayma meydana gelmiştir. Yaşanan kazada alınan ilk bilgilere göre dokuz işçiye ulaşılamadığı açıklanmıştır.

Söz konusu alanda, doğadan çıkarıldığı haliyle kırma eleme tesisinde boyutlandırılarak yığın haline getirilen ve altın cevherini de içeren kayaç, siyanür marifetiyle zenginleştirilmektedir.

Olayın meydana geldiği alanda yapılan siyanür uygulaması göz önünde bulundurulduğunda, çevresel bakımdan da büyük bir facianın yaşandığı anlaşılmaktadır.

Madencilik faaliyetleri sırasında oluşturulan bu denli büyük yığınların kaymaması için gerek proje aşamasında gerekse de uygulama aşamalarında, mühendislik bilgisi ve disiplinin dışına çıkılmamalıdır. Yığının kaymaması için yığının stabilite hesapları, mevsimsel koşullar da göz önünde bulundurularak özenle yapılmalı, periyodik olarak teknik takibi sağlanmalıdır.

Tüm bu veriler ışığında işçilerin milyonlarca metreküp kaya kütlesinin altında kaldığı, çevreye tonlarca siyanürle kirlenmiş kaya kütlesinin yayıldığı bir faciada ihmaller zincirinin olduğu açıktır.

Aynı maden sahasında 2022 yılında yaşanan siyanür sızıntısı sonrası odamız tarafından yapılan açıklamada belirttiğimiz; kamu çıkarlarından uzak, kaynakları, doğayı, halkı ve insanı esas almak yerine, yandaşı koruyan mevcut yanlış ekonomi ve madencilik politikaları nedeniyle yeni bir facia yaşanmıştır ve bu zihniyet terkedilmedikçe yaşanmaya devam edecektir.

Bu tür faciaların yaşanmamasının yolunun mühendislik bilgi ve disiplinini terk etmemekten geçtiğini hatırlatır, madende çalışan işçiler ve ailelerine; yöre halkına ve halklarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak yaşanan facianın haberi alınır alınmaz teknik ekip oluşturularak bölgeye hareket edilmiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda kamuoyu daha detaylı bir şekilde bilgilendirilecektir.

ÖN GÖRÜLEBİLİR OLAYLAR KAZA VE KADER DEĞİLDİR."

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

13 Şubat 2024, Ankara

Fotoğraf: Logowik