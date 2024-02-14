- Gündem

Sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara mask
Büyütmek için resme tıklayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa’da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

# şanlıurfa, sağanak, Eğitim, bir, olduğu, ilk, edildi, Sel

14 Şub 2024 - 08:28 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL