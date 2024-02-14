Sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu. Sağanağın etkili olduğu Şanlıurfa’da, Valiliğin aldığı kararla, il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle il genelindeki özel ve diğer eğitim kurumları da dahil olmak üzere ilk, orta ve lise dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.