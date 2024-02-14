Katılım Emeklilik'ten "iyilik" temalı reklam filmi!

Günlük hayatta unuttuğumuz iyilikleri, küçük jestleri, herhangi bir diyaloga gerek duymadan yansıtan filmde, beraber yaşadığımız dünyada, hepimizin ve her eylemin birbiriyle bağlantılı olduğunun ve iyi bir gelecek için birlikte çalışmamız gerektiğinin altını çiziyor.

Emeklilik ve hayat sigortası alanına alışılagelmişin dışında bakan filmde, Katılım Emeklilik, sadece sigortaya ihtiyaç duyulan anlarda değil, iyi günlerde de birlikte olmanın önemini vurguluyor ve daha güzel günlere iyilikle ve dayanışma ile ulaşılabileceği mesajını veriyor.

Reklamveren: Katılım Emeklilik

Reklamveren Ekip: Yaşar Salih Çetinkaya, Bahadır İçel, Fatih Türkmen, Oya İpek Soyer

Reklam Ajansı: Gricreative

Prodüksiyon Şirketi: Hacıyatmaz Film

Yönetmen: Burak Yıldırım

Reklam Yazarı: Fulden Nartur

Sanat Yönetimi: Melih Kapılar

Marka Yönetimi: Onur Özdamar, Neslihan Soylu, Nisan Kıralı, Kerem Demiray