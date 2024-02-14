Katılım Emeklilik'ten "iyilik" temalı reklam filmi!

Günlük hayatta unuttuğumuz iyilikleri, küçük jestleri, herhangi bir diyaloga gerek duymadan yansıtan filmde, beraber yaşadığımız dünyada, hepimizin ve her eylemin birbiriyle bağlantılı olduğunun ve iyi bir gelecek için birlikte çalışmamız gerektiğinin altını çiziyor.
Emeklilik ve hayat sigortası alanına alışılagelmişin dışında bakan filmde, Katılım Emeklilik, sadece sigortaya ihtiyaç duyulan anlarda değil, iyi günlerde de birlikte olmanın önemini vurguluyor ve daha güzel günlere iyilikle ve dayanışma ile ulaşılabileceği mesajını veriyor.
Reklamveren: Katılım Emeklilik
Reklamveren Ekip: Yaşar Salih Çetinkaya, Bahadır İçel, Fatih Türkmen, Oya İpek Soyer
Reklam Ajansı: Gricreative
Prodüksiyon Şirketi: Hacıyatmaz Film
Yönetmen: Burak Yıldırım
Reklam Yazarı: Fulden Nartur
Sanat Yönetimi: Melih Kapılar
Marka Yönetimi: Onur Özdamar, Neslihan Soylu, Nisan Kıralı, Kerem Demiray
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.