Yeni Vantage: Gerçek sürücülere tasarlandı

• Güçlü yeni Vantage, önden motorlu, arkadan çekişli spor otomobil olarak konumunu güçlendiriyor.

• Mükemmel 50:50 ağırlık dağılımı ile 4,0 V8 Twin Turbo motordan 665 PS/800 Nm'lik sınıfının lideri çıkışları mevcut.

• Şasi ve güç aktarma organları maksimum heyecan ve sürücü etkileşimi sağlayacak şekilde tasarlandı.

• Öne çıkan teknik özellikler arasında sektör lideri Aktif Araç Dinamikleri, Bilstein DTX uyarlanabilir amortisörler, Elektronik Arka Diferansiyel (E-diff) ve AML'ye özel 21 inç Michelin Pilot S 5 lastikler yer alıyor.

• Tamamen yeni iç tasarım ve özel yapım son teknoloji ürünü bilgi-eğlence sistemi, kalite, stil ve gelişmişlik açısından yeni standartları belirliyor.

• 3,4 saniyede 0-100 km/s, 325 km/s azami hız

• Aston Martin Vantage yol otomobili, yeni Vantage GT3 aracıyla birlikte tanıtıldı.

• Teslimatların 2024'ün 2. çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Aston Martin Yeni Vantage, ultra-lüks, yüksek performanslı spor otomobil pazarındaki konumunu güçlendirmekte ve Aston Martin'in dünya şampiyonluğu motorsporlarının en üst seviyelerindeki rolüyle uyum içindedir.

Yeni nesil Vantage, markanın 1950'lerden bu yana devam eden etkileyici bir mirasını yansıtmaktadır. Yüksek performanslı bir motor, mükemmel bir şasi ve akıllı adaptif teknolojiler gibi özelliklerle donatılmış olan Vantage, sürücülere maksimum performans ve sürüş keyfi sunmayı amaçlamaktadır.

Performans açısından, Aston Martin tarihindeki en güçlü Vantage modelidir. 665PS güç ve 800Nm tork ile V8 motoru, yüksek hız ve hızlanma performansı sağlar. Şasi ve dinamikler açısından, Vantage güçlü bir alüminyum yapıya, mükemmel ağırlık dağılımına ve akıllı adaptif amortisörlere sahiptir. Aktif Araç Dinamikleri kontrol sistemi, aracın tepkisini optimize eder ve sürüş deneyimini iyileştirir.

Görsel olarak, yeni Vantage kaslı ve kararlı bir duruşa sahiptir. Yeniden tasarlanmış ön ve arka tasarım öğeleri, aracın dikkat çekici bir görünüme sahip olmasını sağlar. İç mekan ise lüks ve teknolojiyi bir araya getirir, en yüksek kalitedeki malzemelerle tasarlanmıştır.

Üretim, 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacak ve ikinci çeyrekte teslimatlar yapılacaktır. Yeni Vantage, gerçek sürücülerin taleplerini karşılayan, saf performansı temsil eden bir otomobildir.

Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya; "Formula 1 Ruhu yollarda olacak''

Nevzat Kaya, Vantage’ın Aston Martin’in model gamında sportif ruhu ve agresif sürüş kalibiliyetleri ile 74 yıldır çok özel bir yeri olduğunu belirterek bunun da son yıllarda Formula 1 mühendisliği ve ortak çalışmaları ile tekrar perçinlendiğini, bu sebeple aynı ruhun temsilcileri olan 2024 Formula 1 takım aracı AMR24 ve safkan bir yarış otomobili olan Vantage GT3 birlikte tanıtıldığını söyledi. Her üç aracın da kendi alanlarında çok başarılı oalcaklarına inandığını belirten Nevzat Kaya “Formula 1 Ruhu yollarda olacak” dedi.

Aston Martin Türkiye hakkında

1991 yılında kurulan ve bugün geldiği noktada otomobil ithalatı ile Türkiye'nin en geniş lüks araç portföyüne sahip şirketi konumunda olan Yeniköy Motors; alt yapı çalışmalarını 2014 yılında tamamlayarak D&D Motorlu Araçlar A.Ş.'yi kurmuş ve 2015 yılında İngiliz efsanesi Aston Martin'in Türkiye distribütörlüğünü alarak Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir başarıya imza atmıştır.

Şirket, sahip olduğu ulusal ve uluslararası portföyü, müşteri hizmet kalitesi ile yaygın hizmet ağı sayesinde başarısını her geçen gün arttırmış ve müşterilerini asla yanıltmayan gerçekçi bir şirket politikasını benimsemiştir.

Aston Martin Türkiye showroomları; Yeniköy ve İzmir olmak üzere 2 tanedir.