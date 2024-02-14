Karaman’da feci kaza

O.K. idaresindeki 70 AAT 922 plakalı otomobil, Karaman-Mersin çevreyolu jandarma kavşağında S.B. yönetimindeki 70 AG 203 plakalı ambulansla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ambulans şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü O.K. ve aynı araçta bulunan H.G. araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Yaralılardan O.K ve H.G. ile ambulans sürücüsü S.B, sağlık çalışanları N.M. ve S.Ş. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
O.K ve H.G’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, ambulans personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan ambulansın merkeze bağlı Kurtderesi köyündeki kazaya gittiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.