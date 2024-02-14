SAS'tan teknolojide öncülük hedefi

SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, son üç yılda SAS'ın çalışan sayısında dikkate değer bir artış yaşandığını belirterek, "Bu artış, şirketin büyüme potansiyelini ve iş gücündeki çeşitliliğini gösteriyor." dedi.

SAS, dünyanın geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen yapay zeka ekonomisini, ve bu alandaki şirket faaliyetlerini düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Eğri, yapay zeka ve veri analitiği alanındaki çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, "2023 yılında finans, üretim ve kamu gibi sektörlerde yapay zeka ve veri biliminin yaygın olarak kullanıldığını gözlemledik. Genel bir değerlendirme yapmamız gerektiğinde özellikle yenilenebilir enerji, sağlık hizmetleri ve dijital ikizler gibi alanlara yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Güvenilir yapay zeka, yapay zeka sistemlerindeki önyargıların ele alınması ve azaltılması gerekliliği daha da ön plana çıktı. Ayrıca, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) girişimlerinin önemi daha anlaşıldı" yorumunu yaptı.

2024 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Eğri, "2024'te sentetik veri üretimi, özellikle gerçek veri toplamanın zorlukları ve yavaşlığı göz önüne alındığında, daha doğru ve analitik modeller oluşturabilmek için önemli bir alan olarak öne çıkacak. Sağlık sektöründe tıbbi araştırmacılar için sentetik tıbbi görüntülerin oluşturulması gibi uygulamalarda büyük potansiyel bulunduruyor. Finans dünyasında ise sahtekarlık tespiti ve kredi değerlendirmeleri gibi alanlarda sentetik veri üretimi umut vadediyor. Sentetik veri üretiminin özellikle yaşam bilimlerinde ilaç keşfini hızlandıracağını öngörüyoruz. Bu bağlamda, sentetik veri üretiminin çeşitli sektörlerde önemli bir analitik araç olarak kullanılmasını bekliyoruz." dedi.

Yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, insanların bu teknolojilerin etkilerini anlamak ve üzerine düşen sorumluluğu taşımakla yükümlü olduğunu aktaran Eğri şunları kaydetti:

"Teknolojilerin sadece gündemde veya trend olduğu için değil, gerçekten bilinçli ve şeffaf bir şekilde, sorumlulukla kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Yeni teknolojilerin karmaşık hale gelmesine rağmen, kullanımlarının kolaylaştığını gözlemliyoruz. Bu kullanım kolaylığı, zaman kazandırırken hatalı kararlar vermeye de neden olabilir. Bu nedenle, odaklanılan teknoloji alanlarında uzmanlaşmış kişilerin, teknolojinin doğru işleri doğru şekilde öğrenip öğrenmediğini kontrol etmesi ve gerektiğinde müdahale ederek teknolojinin doğru iş yapmasını sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğine inanıyoruz."