Başından vurulmuş şekilde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde medyana geldi. İddiaya göre, mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.’yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Yüzü tanınmayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti. Çevredekilerin yardımıyla ailesi tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen İdan, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İdan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.