HONOR ve Gameloft güç birleştidi

HONOR, katlanabilir telefonda oyun deneyimini artırmak amacıyla Gameloft ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel teknoloji markası HONOR'ın "PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR" modelinde oyun deneyimini katlamak amacıyla uzman oyun geliştiricisi Gameloft ile ortaklık kuruldu.

Bu ortaklık sayesinde, popüler oyunlardan "Asphalt 9: Legends"ın katlanabilir akıllı telefonlardaki büyük ekranlara uyarlanmış yeni sürümü ve katlanabilir kategoride "120 FPS" oyun deneyimi, HONOR ile ilk kez mobil oyunseverlerle buluşuyor.

Geliştirilmiş yeni oyun sürümü ve PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR'ın birleşimi, benzersiz bir deneyimi sunarken, bu ortaklık sayesinde katlanabilir telefon ekosisteminde yenilikçi çözümler bir adım öteye taşınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Ürün Grubu Başkanı Fei Fang, şirketin gerçekleştirdiği işbirlikleriyle rekabet üstünlüğünü korumaya olan daimi bağlılığını gösterdiğini belirterek, "PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR modelindeki oyun deneyimini optimize etmek adına Gameloft ile yaptığımız bu işbirliği, HONOR cihaz kullanıcıları için en iyi katlanabilir kullanıcı deneyimini yaratma konusundaki kararlılığımızın bir kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Fang, HONOR'ın katlanabilir cihazlar için donanım ve yazılım entegrasyonunu geliştiren işbirliklerini takip ederek, tüketicilere en ileri teknolojiyi sağlayan ekosistem oluşturmayı amaçladığını da belirtti.

Gameloft Küresel İş Geliştirme OEM Başkan Yardımcısı Henry Pan ise katlanabilir akıllı telefonlar için ince ve hafif bir tasarım arayışının, genellikle teknolojik performans ve grafik kapasitesinden ödün vermeyle sonuçlandığını kaydederek, "HONOR ile işbirliğimiz, mobil cihazlarda oyun geliştirme konusundaki uzmanlığımızı, HONOR'ın katlanabilir cihazlarda yazılım ve donanımın sorunsuz entegrasyonundaki deneyimiyle birleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

120 FPS, daha hızlı tepki süreleri sağlıyor

120 FPS Asphalt 9: Legends oyununda mobil yarışçılar, "Dragon Race ve Festive Sparks" sezonlarına kendilerini kaptırarak daha akıcı grafiklerden faydalanabiliyor ve kuzey ışıkları altında lüks arabalarla drift yapma hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyor. 120 FPS, dünyanın dört bir yanındaki farklı şehirlerin sanal olarak yeniden yaratılan sokaklarında, akrobasi hareketleri yapmak, hız sürüşlerinde ustalaşmak ve rakiplerini geçmek isteyen rekabetçi oyunculara daha hızlı tepki süreleri sağlayarak destek oluyor.

HONOR ve Gameloft, mobil oyun işleme sürecini yeniden yapılandırarak, "gölgelendirici değiştirme" teknolojisini kullanıyor. Fiziksel dokuları GPU tabanlı yapılandırma teknolojisiyle yeniden tasarlayan ve katlanabilir cihazların grafik işleme yeteneklerini yapay zeka ile entegre eden HONOR, oyunculara sürükleyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Optimize edilmiş Asphalt 9: Legends, HONOR Magic V2 ve PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR için Google Play'de oyun tutkunlarıyla buluşuyor.