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AK Parti ve BBP heyetleri buluştu

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) heyetleri, AK Parti Genel Merkezinde buluştu.

AK Parti ve BBP heyetleri buluştu mask

Görüşmede; BBP heyetinde Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Alaattin Çakır, AK Parti heyetinde ise Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Yılmaz Ziya yer aldı. Görüşmede, Büyükşehirlerin ilçelerindeki belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Meclis üyelerinin büyükşehirlerde ve ilçelerdeki durumu müzakere edildi. Ayrıca, ilçeler konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Heyetlerin bu hafta içinde bir kez daha bir araya gelecekleri öğrenildi.

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14 Şub 2024 - 01:17 DHA Ankara- Siyaset

Mahreç  Dha Ajansı

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