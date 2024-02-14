AK Parti ve BBP heyetleri buluştu

Görüşmede; BBP heyetinde Genel Sekreteri Ahmet Yelis, Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Alaattin Çakır, AK Parti heyetinde ise Efkan Ala, Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Yılmaz Ziya yer aldı. Görüşmede, Büyükşehirlerin ilçelerindeki belediye meclis üyelikleri üzerinde çalışmalar yapıldığı öğrenildi. Meclis üyelerinin büyükşehirlerde ve ilçelerdeki durumu müzakere edildi. Ayrıca, ilçeler konusunda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Heyetlerin bu hafta içinde bir kez daha bir araya gelecekleri öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.