- Asayiş

Yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Batman'da petrol ayrıştırma kuyusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü mask
Yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü
Yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü
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Yangın, akşam saatlerinde Raman Dağı’nda bulunan bir petrol ayrıştırma kuyusunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaptığı 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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13 Şub 2024 - 23:44 DHA Batman- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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