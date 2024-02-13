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Bakan Bak, milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, milli güreşçileri tebrik etti mask

Osman Aşkın Bak, gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Yunus Emre Başar  için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya’nın Başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başarır’ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum.”

Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan millileri tebrik etti

# Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tebrik, MİLLİ GÜREŞÇİ, için, etti

13 Şub 2024 - 23:42 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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