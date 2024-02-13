13 Şub 2024 - 23:42 - Spor

Bakan Bak, milli güreşçileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.