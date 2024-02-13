Bakan Bak, milli güreşçileri tebrik etti

Osman Aşkın Bak, gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Yunus Emre Başar için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Romanya’nın Başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başarır’ı tebrik ediyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek güreşçilerimize başarılar diliyorum.”
Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan millileri tebrik etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.