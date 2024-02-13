130 iş makinesi aralıksız çalışıyor

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık ekiplerinin, Antalya'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgenin bir an önce normal hayatına dönmesi için çalıştığını belirtti.
Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb’imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.