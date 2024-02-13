13 Şub 2024 - 23:19- Gündem G:

130 iş makinesi aralıksız çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgede, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 130 iş makinesi ve ekipmanla çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

130 iş makinesi aralıksız çalışıyor mask
130 iş makinesi aralıksız çalışıyor
130 iş makinesi aralıksız çalışıyor
Haber albümü için resme tıklayın

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık ekiplerinin, Antalya'da şiddetli yağıştan etkilenen bölgenin bir an önce normal hayatına dönmesi için çalıştığını belirtti.

Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb’imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

# Antalya, Sel, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, için, bir, sosyal, devam, her

13 Şub 2024 - 23:19 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL