TOFAŞ net kârını açıkladı

TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net karı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.