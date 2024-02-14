T.C. ANKARA 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/520 Esas

DAVALILAR : YASEMİN KURT - DİLEKLER MAHALLESİ BALLIK CADDESİ NO:3 ÇANKAYA/ANKARA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Ankara İli, Mamak İlçesi, Fahri Korutürk Mah., 38010 Ada, 1 Parsel, 3.Bodrum Kat, 2 Numaralı BB'deki taşınmazın ihtiyaten haczine, davalarının kabulü ile Davalı Yasemin Kurt'dan davalı Yüksel Yılmaz'a yapılan 29/11/2021 tarih 78977 yevmiye sayılı devir işleminin iptaline, tapu kaydında tashihe mahal olmadan İ.İ.K.m.283/1 gereğince, müvekkili şirkete dava konusu; Ankara İli, Mamak İlçesi, Fahri Korutürk Mah., 38010 Ada, 1 Parsel, 3.Bodrum Kat, 2 Numaralı BB'deki taşınmazın devrine ilişkin satış sözleşmesinden kaynaklanan her türlü hak ve alacak üzerinde Ankara 4.Genel İcra Müd.'nün 2023/79548 Esas, Ankara 2.Genel İcra Müd.'nün 2023/137421 Esas ve Ankara 3. İcra Müd.'nün 2022/13668 E. Sayılı Dosyasındaki alacak ve fer’ileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesine, mahkemenin davanın üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk ettiği kanısına varması halinde ise taşınmazların elden çıkartıldığı tarihteki değerleri nispetinde ve alacakla sınırlı olmak üzere, alacaklarının faiz ve fer’ileri ile yapılan takip masrafları da gözetilerek nakden tazminine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talep ve dava ettiği anlaşıldı.

Mahkemenizce mernis adresinize dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yıkıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.