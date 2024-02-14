SANAYİ GAZI ALIMI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sanayi Gazı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/142459

1-İdarenin a) Adı : EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 YENİMAHALLE/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3123840153 - 3123840158 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sanayi Gazı Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Muhtelif Sanayi Gazı Alımı. - Mal Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : .- Sipariş cetvelinde yer alan gazlar idare tarafından talep edilen miktar ve tarihlerde teslim edilecektir. Oksijen, Asetilen, Azot, Argon ve Karışım tüplerinin dolumları ile İdareye teslimi, Yükleniciye talep tarihinden itibaren 14 (on dört) Takvim günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Yüklenici bu süre içerisinde dolumu talep edilen tüpleri İdarenin Merkez ve/veya Bölgelerinden (Mamak, Gölbaşı, Sincan, Macunköy, Akköprü) teslim alacaktır. Yüklenici Teknik Şartnamede belirtilen test, periyodik muayene, bakımlar ile tüp dolumlarını gerçekleştirerek İdarenin Merkez biriminde gerçekleştirilecek Muayene Kabul işlemlerinden sonra İdarenin belirttiği Merkez ve/veya Bölge Atölyelere (Mamak, Gölbaşı, Sincan, Macunköy, Akköprü) tutanakla teslim edecektir. .- Boş tüplerin teslimi İdare tarafından Yükleniciye haber verilmesine müteakip 2 takvim günü içerisinde Merkez ve/veya İlgili bölgeden teslim alınacaktır. Boş tüpler İdare tarafından tutanakla teslim edilecek olup nakliye, dolum ve Yüklenici tesislerindeki muhafaza işlemlerinde ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve kayıplardan Yüklenici sorumludur. ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapılabilir. Ancak malın tamamı yüklenici tarafından 365(Üçyüzaltmışbeş) takvim günü içerisinde idareye teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 1 Takvim Günü İçerisinde İşe Başlanır



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EGO Macunköy Merkez Atölye Şube Müdürlüğü İhale Odası. Yenimahalle/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



