İlçe teşkilatı istifa etti

İlçe Başkanı Ersel Çorum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir süredir belediye başkanı adayı belirlemeye çalışılan teşkilat içinde belirlenen kadın adayın il teşkilatı tarafından kabul edilmediğini gerekçesiyle toplu halde istifa ettiklerini açıkladı.
Ersel sosyal açıklamasında şunlara yer verdi:
"Değerli Kulu halkı, biz yönetim kurulu olarak kulumuzda ilk olacak bir kadın aday belirledik. Bu süreçte Konya il başkanlığı adayımızı kabul etmedi. Bu nedenden Kulu İlçe Başkanlığı'ndan, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları olarak istifamızı verdik."
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.