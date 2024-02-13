Asma tavan çöktü; 11 yaralı

Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerinde hizmet veren restoran zincirinin şubesinde asma tavan, saat 17.30 sıralarında işletmede müşteriler varken henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Restoranda bulunan 11 kişi tavandan düşen parçalar nedeniyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 11 yaralı, tedavi için çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.