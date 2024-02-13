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Askerler, arama-kurtarma çalışmasına katıldı

Milli Savunma Bakanlığı,3'üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması alanında arama- kurtarma çalışmalarına destek sağladığını açıkladı.

Askerler, arama-kurtarma çalışmasına katıldı
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Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3’üncü Ordu Komutanlığımız, toprak kayması meydana gelen Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlıyor. Erzincan Valiliğinin talebi üzerine; 3’üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor."

# Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu Komutanlığı, Erzincan, İliç, altın madeni, ile, Altın, ilgili

13 Şub 2024 - 20:56 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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