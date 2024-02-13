İş Bankası, net kârını açıkladı

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, aktif büyüklüğü 2023 yılı sonunda 2,5 trilyon liraya ulaşan banka, "Türkiye’nin en büyük özel bankası" konumunu sürdürdü. ​​​​​​​Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı, 1,2 trilyon lirası nakdi, 427,3 milyar lirası gayrinakdi krediler olmak üzere, 2023 yıl sonu itibarıyla 1,6 trilyon liraya yükseldi. Böylece, İş Bankası, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmaya devam etti.

Yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan bankanın toplam mevduat hacmi 2023 yıl sonu itibarıyla 1,6 trilyon liraya ulaştı. TP mevduat hacmi ise 2022 sonuna göre yüzde 128,1 artarak 880,6 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl toplam 72,3 milyar lira net kar elde eden bankanın öz kaynak büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40 artarak 267,8 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl 100. kuruluş yıl dönümlerini coşkuyla, heyecanla kutlayacaklarını ifade etti.

Aran, "İkinci yüzyılımıza ilerlerken sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye; ayrıca eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası standartlarda yürütüyor

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gören Bankanın imzaladığı toplam tutarı 915 milyon dolara ulaşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.

İş Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon avro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı.

Ayrıca, 230 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı sağlayan Banka, sektör tarafından yurt içinde TL cinsinden yapılan ilk yeşil borçlanma aracı ihracı olan 500 milyon lira tutarında iki yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.

- Bankanın 100. yılına özel projeler

İş Bankası, 100. yılı vesilesiyle birçok proje hayata geçiriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte başta Marmara Bölgesi olmak üzere ülkedeki aktif fayların oluşturduğu tehlike ve risklere dair bilimsel çalışmalar yürütecek "İTÜ Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni (MATAM) kuran banka, Petrol Ofisi Grubu işbirliğiyle çocukların deneyler yaparak temel bilimsel kavramlarla tanışmalarını, bilim ve teknolojiye duydukları ilgiyi ve merak duygularını artırmayı amaçlayan "Bilim Kuşağı Atölyeleri" projesi başlattı.

Projeyle, deprem bölgesinde ve diğer illerde ilk ve orta öğretim seviyesindeki devlet okullarında 2025 sonuna kadar 750 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

6 Şubat deprem felaketlerine maruz kalan bölgedeki öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla "Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi" ve "Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu" inşa edecek olan banka, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi destekçisi olarak Paris 2024 Olimpiyatlarına katılacak başarılı genç sporculara yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyor.