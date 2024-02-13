Anadolu Efes, evinde galip

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz
ANADOLU EFES: Larkin 23, Clyburn 22, Pleiss 11, Ercan Osmani 9, Erten Gazi, Thompson 11, Rıdvan Öncel 7, Erkan Yılmaz 7, Jones 4, Burak Can Yıldızlı
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 17, Terry 23, Cruz 15, Anderson 9, Mustafa Görür 3, Roberson 9, Ayberk Olmaz 5, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 2
1'İNCİ PERİYOT: 18-27
DEVRE:51-47
3'ÜNCÜ PERYİOT: 72-68
Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Anadolu Efes adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibi olacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.