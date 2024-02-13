Anadolu Efes, evinde galip

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Burak Yılmaz

ANADOLU EFES: Larkin 23, Clyburn 22, Pleiss 11, Ercan Osmani 9, Erten Gazi, Thompson 11, Rıdvan Öncel 7, Erkan Yılmaz 7, Jones 4, Burak Can Yıldızlı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR: Russell 17, Terry 23, Cruz 15, Anderson 9, Mustafa Görür 3, Roberson 9, Ayberk Olmaz 5, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 2

1'İNCİ PERİYOT: 18-27

DEVRE:51-47

3'ÜNCÜ PERYİOT: 72-68

Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından Anadolu Efes adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Anadolu Efes'in yarı finaldeki rakibi Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas eşleşmesinin galibi olacak.