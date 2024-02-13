13 Şub 2024 - 20:21- Gündem

Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü

Şanlırurfa'nın Birecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.