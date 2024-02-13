13 Şub 2024 - 20:21- Gündem G:

Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü

Şanlırurfa'nın Birecik ilçesinde, odun depolanan 2 katlı metruk bina çöktü. Bu sırada odun almak için evde bulunan ve enkaz altında kalan Bülent A.'nın (44) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü mask
Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü
Şanlıurfa'da 2 katlı metruk bina çöktü
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Olay, akşam saatlerinde Sancak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlattı. Odun almak isterken çöken binanın enkazı altında kalan Bülent A.'nın kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışması sürüyor.

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13 Şub 2024 - 20:21 DHA Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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