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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Adıyaman’da şehid olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay’a Cenâb-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemîl niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."