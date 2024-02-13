Ankara'da firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan aranması olan N.K'nin, Süvari Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığını tespit etti.
Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. yakalandı.
N.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.