- Asayiş

Ankara'da firari hükümlü yakalandı

Ankara'da, 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Ankara'da firari hükümlü yakalandı mask

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suçtan aranması olan N.K'nin, Süvari Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. yakalandı.

N.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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13 Şub 2024 - 19:37 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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