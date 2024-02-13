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"Çalışmalarımız başlamış ve devam etmektedir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan İli İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük hakkında açıklama yaptı.

"Çalışmalarımız başlamış ve devam etmektedir"
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 14.28’de Erzincan İli İliç ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 işçimizin göçük altında kalmış olduğunu değerlendiriyoruz. Olay bölgesine AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirilmiştir. Göçük altındaki işçilerimize ulaşmak için çalışmalarımız başlamış ve devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

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13 Şub 2024 - 19:18 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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