Alperen Berber, finale yükseldi

İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası’na katılan 19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, 82 kg grekoromen stil yarı final mücadelesinde Bulgaristanlı rakibi Aik Mnatsakanian’ı 5-1 yenerek finale yükseldi.
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Milli güreşçi Alperen Berber, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.