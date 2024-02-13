- Spor

Beşiktaş yeni transferin bonservisini aldı

Beşiktaş Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati ile anlaştı.

Beşiktaş yeni transferin bonservisini aldı
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Beşiktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK"

# Beşiktaş, SC Braga Kulübü, Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrat, ile

13 Şub 2024 - 18:59 - Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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