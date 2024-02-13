Erkan Özerman acı haber

Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.