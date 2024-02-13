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Erkan Özerman acı haber

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

Erkan Özerman acı haber mask
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Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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13 Şub 2024 - 17:52 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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