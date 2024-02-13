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Arkas Spor evinde galip

Erkekler Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Arkas Spor evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Arkas Spor evinde galip mask
Arkas Spor evinde galip
Arkas Spor evinde galip
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SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe, Ertuğrul Gazi, Grozer, Burutay, Ahmet, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim

GALATASARAY: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet, Hadrava, Burak, Oğuzhan, Beytullah, Muzaffer, Onur

SETLER: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

SÜRE: 110 dakika (27, 33, 26, 24)

Erkekler Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Arkas Spor evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 29-27, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibi olacak. Dörtlü Final, federasyon tarafından belirlenecek bir ilde gerçekleşecek.

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# Arkas Spor, Galatasaray, bir, İzmir

13 Şub 2024 - 17:31 DHA İzmir- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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