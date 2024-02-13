Arkas Spor evinde galip

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
ARKAS SPOR: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe, Ertuğrul Gazi, Grozer, Burutay, Ahmet, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim
GALATASARAY: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet, Hadrava, Burak, Oğuzhan, Beytullah, Muzaffer, Onur
SETLER: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17
SÜRE: 110 dakika (27, 33, 26, 24)
Erkekler Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Arkas Spor evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 29-27, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibi olacak. Dörtlü Final, federasyon tarafından belirlenecek bir ilde gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.