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AFAD'tan göçük hakkında açıklama

AFAD, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden ocağında toprak kayması hakkında açıklama yaptı.

AFAD'tan göçük hakkında açıklama
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AFAD :

"Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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13 Şub 2024 - 17:17 Ankara- Gündem

Mahreç  Zehra Önen

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